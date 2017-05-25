Родителям придётся заплатить 40 тысяч за своих детей-грабителей

25 Мая 2017 года, 17:45

РЕВДА/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Приговором Ловозерского суда подростки, 1999 и 2000 годов рождения, признаны виновными в краже согласно статье 158 УК. Школьники действовали по предварительному сговору и проникли в одну из квартир поселка Ревда. Там они похитили имущество на общую сумму свыше 14 тысяч рублей.

«Ущерб в ходе следствия был возмещен. Обвиняемым назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч для девятиклассника и 25 тысяч рублей для одиннадцатиклассника. Приговор вступил в законную силу», – рассказали в Следственном комитете по Мурманской области.

Выплатить штраф придется законным представителям несовершеннолетних.

Фото: Twitter