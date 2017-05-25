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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Родителям придётся заплатить 40 тысяч за своих детей-грабителей
 
 
 
 
25 Мая 2017 года, 17:45

Родителям придётся заплатить 40 тысяч за своих детей-грабителей


РЕВДА/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Приговором Ловозерского суда подростки, 1999 и 2000 годов рождения, признаны виновными в краже согласно статье 158 УК. Школьники действовали по предварительному сговору и проникли в одну из квартир поселка Ревда. Там они похитили имущество на общую сумму свыше 14 тысяч рублей.

«Ущерб в ходе следствия был возмещен. Обвиняемым назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч для девятиклассника и 25 тысяч рублей для одиннадцатиклассника. Приговор вступил в законную силу», – рассказали в Следственном комитете по Мурманской области.

Выплатить штраф придется законным представителям несовершеннолетних.

Фото: Twitter

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