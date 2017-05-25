Осуждённый прямо из колонии публиковал экстремистские записи «Вконтакте»

26 Мая 2017 года, 10:13

МУРМАШИ/ 26 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в возбуждении ненависти либо вражды. Мужчина публиковал экстремистские записи на своей странице «Вконтакте», направленные на возбуждение ненависти к группе лиц по расовому и религиозному признаку. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, публикации мужчина сделал, находясь в исправительной колонии №18, где отбывал наказание также за преступления экстремистской направленности.

Судом путем частичного сложения с наказанием по предыдущему приговору суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Twitter