В Мончегорске возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью

26 Мая 2017 года, 17:46

МОНЧЕГОРСК/ 26 мая - В полицию города поступило сообщение от соседей о том, что в квартире по улице Климентьева слышны звуки ссоры, крики. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы.

Полицейские обнаружили в квартире мужчину с ранами в виде инфицированных термических ожогов лица. Потерпевший, мужчина, 1981 года рождения, рассказал сотрудникам полиции, что телесные повреждения умышленно нанесла сожительница, выплеснув из чайника часть закипевшей воды ему в лицо. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Участковый уполномоченный полиции опросил подозреваемую, 1964 года рождения, ранее не судимую. Женщина призналась, что травмы причинила в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни.

По факту в отношении жительницы Мончегорска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством России за данное деяние, – лишение свободы на срок до 2 лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области