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Главная » Криминал » Жители Мурманской области вступили в сговор, чтобы похитить телевизор
 
 
 
 
26 Мая 2017 года, 11:22

Жители Мурманской области вступили в сговор, чтобы похитить телевизор


КИРОВСК/ 26 мая/ БИ-ПОРТ – В прошлом месяце Наталья Шишкина и Руслан Мовчан вступили в сговор для совершения кражи. Они похитили у жителя Кировска телевизор и дистанционный пульт. Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. За содеянное им инкриминируется пункт «а» части третьей статьи 158 УК. Мовчан обвиняется еще по одному пункту данной статьи за кражу с причинением значительного ущерба. Он, воспользовавшись тем, что владелец одной из квартир спит, похитил системный блок персонального компьютера и монитор.

«Доказательства, полученные органом предварительного расследования, признаны прокурором достаточными. В связи с этим уголовное дело направлено в городской суд», – рассказали в Прокуратуре Мурманской области.

Фото: Myslo

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