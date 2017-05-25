Механик судна получил четыре года условно за тайник с наркотикам на борту судна

26 Мая 2017 года, 11:40

МУРМАНСК/ 26 мая/ БИ-ПОРТ – Механик команды судна «Фрио Петропавловск» приговорен Первомайским судом к четырем годам лишения свободы условно. Мужчина, 1984 года рождения, хранил на борту куст каннабиса, который был обнаружено в тайнике сотрудниками Пограничного управления ФСБ по западному арктическому району. Наркотик нашла служебная собака в ходе контроля в рефрижераторном отделении. Растение прятали в полиэтиленовом пакете, накрытом брезентом. Кроме этого, была обнаружена жестяная банка объемом 200 миллилитров с серо-зеленым сыпучим веществом растительного происхождения.

«По результатам экспертизы, указанное вещество являлось смесью марихуаны и семян конопли весом 19,98 грамм, – рассказали «Би-порту» в пресс-службе пограничного управления. – Член судокоманды пояснил, что хранил наркотик в целях личного потребления».

Напомним, «Фрио Петропавловск» под флагом Сент-Китс и Невис должен был уплыть за пределы России из морского пункта пропуска «Мурманск».