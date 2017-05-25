Мурманчанин получил восемь лет за сбыт наркотиков в особо крупном размере

26 Мая 2017 года, 11:56

МУРМАНСК/ 26 мая/ БИ-ПОРТ – Оглашен приговор жителю Мурманска, который 1 ноября 2016 года в припаркованном автомобиле сбыл другому лицу вещество массой 0,7816 грамма. Наркотическое средство содержало 3-метилфентанил, в прокуратуре сообщили, что согласно законодательству данный вес расценивается как особо крупный размер.

Решением суда Дмитрию Страхову за совершенное преступление назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Фото: Kremlin Press