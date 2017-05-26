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Главная » Криминал » За совершение грабежа житель Оленегорска будет привлечен к уголовной ответственности
 
 
 
 
26 Мая 2017 года, 18:08

За совершение грабежа житель Оленегорска будет привлечен к уголовной ответственности


ОЛЕНЕГОРСК/ 26 мая - На пульт оперативного дежурного МО МВД России «Оленегорский» поступило сообщение об ограблении 51-летней местной жительницы.

По словам потерпевший, рядом с местом жительства у дома по ул. Южная на неее напал неизвестный мужчина и открыто похитил женскую сумку. В ней находились кошелек с деньгами в сумме 4 тысячи рублей и мобильный телефон «Самсунг» стоимостью 19 тысяч рублей.

Полицейским, прибывшим на место происшествия, северянка рассказала, что мужчина скрылся в неизвестном направлении, описала его приметы. Также сотрудниками полиции были опрошены возможные очевидцы происшествия. Составленная ориентировка с приметами злоумышленника передана патрульным нарядам.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый, неработающий 57-летний житель города, был установлен и доставлен в отдел полиции. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, пояснить причину, толкнувшую его на преступление, не смог. Денег и имущества потерпевшей у него не обнаружено.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишения свободы на срок до четырех лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Ruffnews.ru

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