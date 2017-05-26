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Главная » Криминал » Мурманчанка лишилась своих денег, пытаясь получить кредит
 
 
 
 
26 Мая 2017 года, 18:26

Мурманчанка лишилась своих денег, пытаясь получить кредит


МУРМАНСК/ 26 мая - С заявлением о мошенничестве в отдел полиции №2 УМВД России по г.Мурманску обратилась местная жительница, 1971 года рождения. Полицейским женщина пояснила, что на одном из сайтов в сети Интернет оставила заявку на кредит. Позже ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что ей одобрен кредит в сумме 220 тысяч рублей. Лже-сотрудник банка пояснил, что для получения кредита женщине необходимо оплатить страховку.

Северянка, поверив совершенно незнакомому человека, перевела на указанным им банковский счет около 4 тысяч рублей. Кредит заявительница так и не получила, а телефон злоумышленника был постоянно отключен.

По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям Мурманска и Мурманской области – будьте предельно внимательны при осуществлении сделок в сети Интернет.

Если Вам на телефон поступают звонки и сообщения сомнительного содержания, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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