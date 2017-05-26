Суд вынес частное постановление по делу СПБУ «Кольская»

26 Мая 2017 года, 14:00

МУРМАНСК/ 26 мая/ БИ-ПОРТ – Судья Первомайского суда вынесла частное постановление в адрес руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР. В документе перечислены немногие нарушения, допущенные при производстве предварительного следствия по делу о крушении СПБУ «Кольская». Вещественные доказательства, приобщённые к делу, были изъяты. Это касается диска с записью переговоров между «Кольской», ледоколом «Магадан» и буксиром «Нефтегаз», флеш-карты с фотографиями и видео затонувшей СПБУ.

«В судебном заседании было установлено, что оптический диск, содержащий видеоинфонформацию подводного осмотра, не соответствует протоколу», – сказано в тексте постановления. Вместо 834 фалов на носителе сохранился лишь один.

Светлана Коренкова в своем обращении указывает на нарушения при проведении первой судебной экспертизы, которая длилась пять месяцев и «повлекла нарушение разумных сроков рассмотрения». Отметим, что после нее была проведена повторная – технико-эксплуатационная.

«Постановление повторяет решение Хабаровского суда, нежно пожурившего Фердера за его проделки и закрывшего уголовное дело против него, при этом сфальсифицировав факты, – рассказала супруга пропавшего без вести механика по буровому оборудованию Елена Богуш в социальной сети, когда обнародовала копию постановления. – В документе говорится, что следователь меня не допрашивал, а просто нарисовал мой допрос и часть других. Вранье. Я говорила в суде, что Фердер вел мой допрос, но полностью изменил его текст и мои персональные данные».

Напомним, суд Хабаровска прекратил уголовное дело в отношении Виталия Фердера. Фактически пойдя на сделку – бывший следователь по особо важным делам выплатит штраф в 100 тысяч рублей и останется юридически не судим.

В Мурманский областной суд направлено более десятка жалоб от потерпевших, которые хотят добиться обжалования приговора, чтобы привлечь к ответственности всех организаторов и соучастников незаконной буксировки.

Всего на платформе в момент катастрофы находилось 67 членов экипажа, 36 из которых – жители Мурманской области.