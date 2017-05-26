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Жизнь в Мурманске


Сари
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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

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Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Спустя 13 лет следователи раскрыли убийство в Апатитах
 
 
 
 
26 Мая 2017 года, 16:10

Спустя 13 лет следователи раскрыли убийство в Апатитах


АПАТИТЫ/ 26 мая/ БИ-ПОРТ – Вынесен приговор жителю Апатитов, совершившему убийство в 2003 году. В ночь с 25 на 26 января Павел Волков находился в квартире своего знакомого. Между ними произошел конфликт. Осужденный, вооружившись ножом, нанес пострадавшему не меньше двух ударов в грудную клетку. От полученных ранений 59-летний местный житель скончался в больнице. Орудие убийства мужчина выбросил в окно и скрылся с места преступления. Оно оставалось нераскрытым в течение 13 лет. Изначально обвиняемый выдвигал различные версии своей непричастности, каждая из которых тщательно отрабатывалась и проверялась.

«На заседании аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет, производство расследования было возобновлено. Следователи, совместно с правоохранительными органами, установили круг дополнительных свидетелей из числа знакомых Волкова. В результате он дал признательные показания», – сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

Апатитским судом Павлу Волкову назначено наказание в виде шести лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Решение вступило в законную силу.

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