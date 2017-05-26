Спустя 13 лет следователи раскрыли убийство в Апатитах

26 Мая 2017 года, 16:10

АПАТИТЫ/ 26 мая/ БИ-ПОРТ – Вынесен приговор жителю Апатитов, совершившему убийство в 2003 году. В ночь с 25 на 26 января Павел Волков находился в квартире своего знакомого. Между ними произошел конфликт. Осужденный, вооружившись ножом, нанес пострадавшему не меньше двух ударов в грудную клетку. От полученных ранений 59-летний местный житель скончался в больнице. Орудие убийства мужчина выбросил в окно и скрылся с места преступления. Оно оставалось нераскрытым в течение 13 лет. Изначально обвиняемый выдвигал различные версии своей непричастности, каждая из которых тщательно отрабатывалась и проверялась.

«На заседании аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет, производство расследования было возобновлено. Следователи, совместно с правоохранительными органами, установили круг дополнительных свидетелей из числа знакомых Волкова. В результате он дал признательные показания», – сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

Апатитским судом Павлу Волкову назначено наказание в виде шести лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Решение вступило в законную силу.