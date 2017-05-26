22-летний мурманчанин похитил в гостях украшения стоимостью 35 тысяч

28 Мая 2017 года, 13:15

МУРМАНСК/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Мурманска, 1995 года рождения. Он подозревается в хищении у своей 36-летней знакомой ювелирных изделий, стоимость которых оценена в 35 тысяч рублей.

«Злоумышленник пояснил, что совершил хищение путем свободного доступа – накануне он был в гостях у потерпевшей. Задержанный ранее не был судим, неработающий», – рассказали в УМВД России по Мурманской области.

Преступление произошло в квартире по проспекту Кольский. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по факту кражи. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено до двух лет лишения свободы.