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Главная » Криминал » В Полярном из незаконного оборота изъято оружие и боеприпасы времен Великой Отечественной войны
 
 
 
 
29 Мая 2017 года, 11:43

В Полярном из незаконного оборота изъято оружие и боеприпасы времен Великой Отечественной войны


АЛЕКСАНДРОВСК/ 29 мая - Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по ЗАТО Александровск совместно с представителями УФСБ России по Северному флоту в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен и задержан подозреваемый в незаконном обороте оружия и комплектующих к нему.

По месту жительства и двух гаражах, находящихся в пользовании злоумышленника, полицейскими и сотрудниками УФСБ были обнаружены и изъяты предметы, по внешнему виду схожие с оружием времен Великой Отечественной войны, в том числе боеприпасы.

Мужчину, 1981 года рождения, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Полицейские установили, что житель Полярного официально не являлся владельцем огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, соответствующие документы у него отсутствовали. Со слов задержанного, оружие и боеприпасы он обнаружил и собрал в ходе раскопок на местах боевых действий времен ВОВ, проходивших на территории Кольского полуострова.

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Все изъятые предметы направили на экспертизу. Экспертом ОМВД России по ЗАТО Александровск проведено исследование части предоставленного материала. Установлено, что патроны являются военными боеприпасами отечественного производства образца 1908, 1933 и 1943 года изготовления, а также военными патронами промышленного производства Финляндии и Германии 30-40-х годов прошлого века. Все они признаны пригодными для стрельбы.

По факту в отношении ранее не судимого жителя области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или иного дохода осужденного. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Полиция Мурманской области предупреждает граждан об уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение, перевозку и ношение оружия. Проверки установленного законодательством порядка хранения огнестрельного оружия проводятся сотрудниками мурманской полиции совместно с заинтересованными структурами на постоянной основе.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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