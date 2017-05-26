Предпринимателя осудили за хищение при ремонте кораблей Северного флота

29 Мая 2017 года, 10:35

МУРМАНСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – Первомайским районным судом вынесен приговор по делу о хищении денежных средств, предназначенных для ремонта кораблей Северного флота. Руководитель ООО «А.Л.Е.К.» Николай Нагибин приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Коммерсанту также назначен штраф в размере одного миллиона рублей. В целях обеспечения взыскания нанесённого ущерба на его имущество наложен арест.

«О масштабах нарушений закона можно судить по сумме исков и штрафов, предъявленных в Арбитражный суд Москвы за срыв ООО «А.Л.Е.К.» исполнения обязательств в рамках государственных контрактов в сфере судоремонта, составившей более 280 миллионов рублей. Еще около 300 миллионов аффилированные к нему фирмы, находящиеся в стадии банкротства, не вернули кредитному учреждению», – рассказал «Би-порту» представитель спецслужб Управления ФСБ России по Северному Флоту.

Всего речь идет о ремонте и сервисном обслуживании более десяти кораблей. Ранее Николай Нагибин стал фигурантом другого дела за невыплату заработной платы сотрудникам своей организации. Всего от его действий тогда пострадали около 70 человек. Уголовное преследование директора было прекращено в связи с истечением срока давности.

Напомним, в 2016 году вступили в законную силу приговоры, вынесенные в отношении директора ООО «Северный партнёр» Дмитрия Морозова, ООО «Северный Гарант» Александра Дудорова и ЗАО «СПТБ «Звездочка» Фёдора Барашко. Они были осуждены за хищение средств в особо крупном размере, выделенных под Гособоронзаказ. В январе и апреле 2017 года признаны виновными в незаконном предпринимательстве руководители ООО «Диамант» Сергей Никифоров и ОАО «Промышленная группа «Новик» Юрий Байло.

«Пресечению противоправной деятельности способствовала принципиальная позиция, занимаемая командованием Северного флота и руководством головного исполнителя – «Центра судоремонта «Звездочка», – сообщили в ФСБ по Северному флоту.