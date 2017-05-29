УМВД России по Мурманской области предупреждает о фактах хождения в обороте фальшивых денег

29 Мая 2017 года, 17:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 мая - В Мурманской области полицейские продолжают выявлять поддельные денежные купюры. По данным следственного управления УМВД России по Мурманской области в текущем году отмечается рост зарегистрированных фактов обнаружения поддельных денег. Их количество выросло почти на 50 процентов. По фактам полицейскими возбуждено уже 51 уголовное дело.

Как показывает анализ, в основном подделывают денежные билеты достоинством 5 тысяч рублей. Подделки отличаются высоким качеством изготовления и без внимательного изучения их можно спутать с подлинными. Как правило, фальшивые денежные билеты обнаруживаются в кредитных учреждениях среди инкассированных денежных средств, поступивших из торговых предприятий, что часто не позволяет установить личность изготовителя и сбытчика поддельных денег.

Учитывая эти факты, следственное управление УМВД России по Мурманской области просит граждан быть более внимательными при получении от иных лиц денежных средств. Необходимо проверять их на наличие таких признаков подделки, как расслоение листов бумаги, нечеткие края цифр и изображений, стертые участки рисунка, отсутствие «переливающихся» элементов, нарисованные, а не вклеенные в бумагу волокна. При возможности рекомендуется использовать специальное оборудование, предназначенное для выявления подделок.

Полицейские также напоминают, что сбыт поддельных денежных средств влечет за собой уголовную ответственность, поэтому жителям области в случае их обнаружения необходимо незамедлительно сообщить об этом в территориальный орган полиции. Не стоит предпринимать попыток «избавиться» от фальшивых денег путем сбыта в банкомат либо иному лицу.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter