За повторное преступление директор гостиницы может заплатить штраф три миллиона

29 Мая 2017 года, 12:49

МУРМАНСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – Стали известны подробности по уголовному делу в отношении директора гостиницы «Имандра». Елена Герасимова 21 февраля 2017 в салоне своего автомобиля передала гражданину документы, подтверждающие его фиктивное проживание в отеле. Сумма денежного вознаграждения за оказанные услуги составила 19 720 рублей. В Прокуратуре Мурманской области сообщают, что гражданин, передавший деньги, был одним из участников оперативно-розыскных мероприятий.

В марте директор была осуждена Ленинским судом за совершение аналогичного преступления и приговорена к штрафу в 150 тысяч рублей. Теперь обвиняемой грозит штраф до трех миллионов рублей, также женщину могут лишить права занимать руководящую должность на определенный срок.

Фото: Kremlin Press