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Иван Ковтун:

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Валентин Балашов:

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Екатерина Крюкова:

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Главная » Криминал » Мурманчане приобрели наркотические средства через мессенджер
 
 
 
 
29 Мая 2017 года, 13:44

Мурманчане приобрели наркотические средства через мессенджер


МУРМАНСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – Ленинским судом неоднократно судимые жители Мурманска признаны виновными в незаконном приобретении через мессенджер для анонимного общения наркотических средств. Денис Гневанов и Алексей Захаров приобрели и хранили без цели сбыта вещества, содержащие в себе метилфентанил, героин, ацетилкодеин и 6-моноацетилморфин общей массой свыше 0,1806 грамма.

Дело по статье 228 УК в их отношении было рассмотрено в особом порядке из-за согласия мужчин с предъявленным обвинением. В результате Гневанову назначили наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Захарову – пять лет исправительной колонии особого режима. Они посчитали подобное решение слишком суровым и обратились с жалобой в Мурманский областной суд.

«Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляции – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

Фото: vce-ckidki.ru

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