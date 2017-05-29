Мурманчане приобрели наркотические средства через мессенджер

29 Мая 2017 года, 13:44

МУРМАНСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – Ленинским судом неоднократно судимые жители Мурманска признаны виновными в незаконном приобретении через мессенджер для анонимного общения наркотических средств. Денис Гневанов и Алексей Захаров приобрели и хранили без цели сбыта вещества, содержащие в себе метилфентанил, героин, ацетилкодеин и 6-моноацетилморфин общей массой свыше 0,1806 грамма.

Дело по статье 228 УК в их отношении было рассмотрено в особом порядке из-за согласия мужчин с предъявленным обвинением. В результате Гневанову назначили наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Захарову – пять лет исправительной колонии особого режима. Они посчитали подобное решение слишком суровым и обратились с жалобой в Мурманский областной суд.

«Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляции – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

Фото: vce-ckidki.ru