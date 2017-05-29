За совершение грабежа житель Мурманска будет привлечен к уголовной ответственности

29 Мая 2017 года, 18:27

МУРМАНСК/ 29 мая - На пульт оперативного дежурного вечером поступило сообщение об ограблении 77-летней местной жительницы. По словам потерпевший, рядом с местом жительства у дома по проспекту Героев-североморцев на нее напал неизвестный мужчина. Он открыто, путем рывка, похитил ее сумку, в которой находились денежные средства пожилой женщины.

Полицейским, прибывшим на место происшествия, северянка рассказала, что мужчина скрылся в неизвестном направлении, она описала его приметы. Также сотрудниками полиции были опрошены возможные очевидцы происшествия. Составленная ориентировка с приметами злоумышленника передана патрульным нарядам полиции и Росгвардии.

Спустя непродолжительное время подозреваемый, неработающий житель города, 1986 года рождения, был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с патрулем вневедомственном охраны Росгвардии. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, а также за причинение тяжких телесных повреждений.

Деньги у злоумышленника частично изъяты при обыске. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до четырех лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: belive.ru