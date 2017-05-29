Водитель мопеда осужден за попытку дать взятку инспектору

29 Мая 2017 года, 14:40

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – В июле 2016 года Вячеслав Багоев был остановлен инспекторами ГИБДД в районе Туломы. При управлении транспортным средством он не использовал шлем, также оказалось, что у мужчины не было водительских прав. После выявления указанных нарушений он был приглашен в патрульный автомобиль для составления протокола.

«Багоев умышлено передал 500 рублей инспектору ГИБДД, положив их к рычагу ручного стояночного тормоза. Однако довести преступление до конца не смог, так как инспектор отказался от получения взятки, сообщил о преступлении в дежурную часть ОМВД России по Кольскому району, чем пресек незаконные действия», – рассказали в Прокуратуре Мурманской области.

На судебном заседании северянин свою вину отрицал, но в результате она была доказана гособвинением. Суд назначил Вячеславу Багоеву шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства ежемесячно.

Фото: Zoon.ru