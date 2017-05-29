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Главная » Криминал » В Мурманске полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью
 
 
 
 
29 Мая 2017 года, 20:00

В Мурманске полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью


МУРМАНСК/ 29 мая - В отдел полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации жителя Мурманска, 1984 года рождения, с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Телесный вред, причиненный мужчине в результате ранения, квалифицируется как тяжкий.

Сотрудники уголовного розыска установили, что ранение мужчине причинил хозяин квартиры по ул. Свердлова, где потерпевший находился в гостях. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 24-летнего подозреваемого по месту жительства и доставили его в отдел полиции.

Выяснилось, что потерпевший и злоумышленник вместе распивали спиртные напитки. В ходе внезапно возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений подозреваемый схватил кухонный нож и ударил им гостя.

По факту умышленного нанесения ножевого ранения в отношении мурманчанина следователем ОП № 2 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter

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