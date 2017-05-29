Бывшего бухгалтера облизбиркома признали виновной в мошенничестве

29 Мая 2017 года, 15:53

МУРМАНСК/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – Октябрьский суд признал Екатерину Ахтемову виновной в совершении преступления, предусмотренного третьей частью статьи 159 УК «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Бывший специалист отдела финансового обеспечения избирательной комиссии Мурманской области приговорена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

«В качестве дополнительного наказания назначено лишение права заниматься бухгалтерской деятельностью также сроком на три года», – рассказала «Би-порту» пресс-секретарь Октябрьского суда Инна Желонкина.

Осужденная отвечала за начисление зарплаты сотрудникам избирательной комиссии и за время работы с 2013 по 2014 год присвоила себе около полумиллиона рублей.

Специалист занималась фальсификацией документов и вносила изменения в ранее оформленные бумаги, начисляя себя выплаты выше положенных. Обнаружить преступную схему удалось в 2015 году после служебной проверки, на тот момент Ахтемова не работала в избиркоме.