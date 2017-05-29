Житель Мурманской области признан виновным в подстрекательстве к совершению должностных преступлений

29 Мая 2017 года, 16:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области Абиев Замин Гасан оглы признан судом виновным в подстрекательстве к совершению должностных преступлений.

Собранные Следственным комитетом доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора Абиеву. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.33, ч.1 ст.286 УК РФ (подстрекательство к превышению должностных полномочий), и четырех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.33, ч.1 ст.285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями).

Следствием и судом установлено, что с декабря 2012 года по март 2015 года Абиев просил своих знакомых, должностных лиц ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Александровск, о ненаправлении в суд составленных инспекторами административных материалов по фактам управления транспортом водителями, находившимися в состоянии опьянения, и о невыполнении ими требований о прохождении медицинского освидетельствования. При этом Абиев получал вознаграждение от этих лиц деньгами и транспортным средством.

Приговором суда Абиеву назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. На основании постановления Государственной Думы «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» он освобожден от наказания.

Ранее обвинительный приговор был вынесен бывшему старшему инспектору группы по исполнению административного законодательства ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Александровск Амирокову Э. А., которому было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы со штрафом в сумме миллион рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Фото: newsorel.ru