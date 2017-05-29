Обманным путем мошенники похитили у мурманчанина около 440 тысяч рублей

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить профобразование Колледж МАГУ приглашает выпускников 9-х классов получить профобразование
«Медикал Он Груп – Мурманск»: Безоперационная коррекция жировых отложений! «Медикал Он Груп – Мурманск»: Безоперационная коррекция жировых отложений!
Программа праздника «Териберская волна» Программа праздника «Териберская волна»
Активное лето с ВБРР Активное лето с ВБРР
Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта! Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта!
 
 

Видеоновости16+

Погоня с задержанием. Мурманчанин организовал канал поставки героина в Мурманск
 
 
 
 

Курсы валют 27.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,0677
0,1149
1 USD
Доллар США
56,7560
0,6859
1 EUR
Евро
63,6689
0,6573
10 NOK
Норвежских крон
67,6714
0,2600
10 SEK
Шведских крон
65,4157
0,5678
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

1.9 м/с
давление 754.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

 
 
 
 

Выбор редакции

Россия и Греция проведут перекрестный год туризма
29 Мая 2017, 13:20
Россия и Греция проведут перекрестный год туризма
Роспотребнадзор предложил запретить детям опасные туристические маршруты
29 Мая 2017, 12:00
Роспотребнадзор предложил запретить детям опасные туристические маршруты
Выставка «Притяжение Севера» откроется в Доме культуры Териберки
29 Мая 2017, 09:55
Выставка «Притяжение Севера» откроется в Доме культуры Териберки
Рейс Москва-Мурманск задерживается на 10 часов
29 Мая 2017, 09:25
Рейс Москва-Мурманск задерживается на 10 часов
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманске сгорел автобус
29 Мая 2017, 08:10
За два дня до лета в Мурманской области катаются на санках по снегу
29 Мая 2017, 14:56
Два человека пострадали в ДТП на Ленина
29 Мая 2017, 11:20
Две автомобильных аварии произошли на перекрёстке на улице Радищева
29 Мая 2017, 12:15
Китайский седан назвали в честь «Мурманска»
29 Мая 2017, 08:30
Рейс Москва-Мурманск задерживается на 10 часов
29 Мая 2017, 09:25
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Криминал » Обманным путем мошенники похитили у мурманчанина около 440 тысяч рублей
 
 
 
 
29 Мая 2017 года, 20:24

Обманным путем мошенники похитили у мурманчанина около 440 тысяч рублей


МУРМАНСК/ 29 мая - В отдел полиции №1 УМВД России по г.Мурманску с заявлением о мошенничестве обратился 46-летний житель областного центра.

Мужчина пояснил полицейским, что на сайте в сети Интернет нашел объявление о продаже квадроцикла. В телефонном разговоре «продавец» пояснил, что желающих приобрести технику много и поэтому убедил северянина перевести оплату. Деньги в сумме 437 тысяч рублей мужчина перевел на указанный расчетный счет. Когда потерпевший позвонил вновь для того, чтобы забрать квадроцикл, телефон «продавца» был постоянно выключен. Поняв, что стал жертвой мошенников, северянин обратился за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Мурманск: прогноз отключений на 30 мая
2.
В Мурманске полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью
3.
За совершение грабежа житель Мурманска будет привлечен к уголовной ответственности
4.
Бывшего бухгалтера облизбиркома признали виновной в мошенничестве
5.
В Мурманске прошло профилактическое мероприятие «Маячок»
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта