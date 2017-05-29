Обманным путем мошенники похитили у мурманчанина около 440 тысяч рублей

29 Мая 2017 года, 20:24

МУРМАНСК/ 29 мая - В отдел полиции №1 УМВД России по г.Мурманску с заявлением о мошенничестве обратился 46-летний житель областного центра.

Мужчина пояснил полицейским, что на сайте в сети Интернет нашел объявление о продаже квадроцикла. В телефонном разговоре «продавец» пояснил, что желающих приобрести технику много и поэтому убедил северянина перевести оплату. Деньги в сумме 437 тысяч рублей мужчина перевел на указанный расчетный счет. Когда потерпевший позвонил вновь для того, чтобы забрать квадроцикл, телефон «продавца» был постоянно выключен. Поняв, что стал жертвой мошенников, северянин обратился за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области