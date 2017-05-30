В Мурманске полицейскими задержана подозреваемая в сбыте наркотических веществ

30 Мая 2017 года, 17:20

МУРМАНСК/ 30 мая - Оперативными сотрудниками была получена информация о причастности местной жительницы, 1982 года рождения, к незаконному обороту наркотических средств на территории областного центра.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области неработающая, ранее неоднократно судимая подозреваемая была задержана с поличным в квартире по месту жительства. Вещество, которое женщина пыталась продать наркозависимому лицу, было изъято полицейскими и направлено на экспертизу.

Проведенное специалистами ЭКЦ УМВД России по Мурманской области исследование подтвердило, что в изъятом пакете находилось наркотическое вещество метамфетамин общей массой 0,7401 грамма.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter