Житель Ковдора перевел телефонным мошенникам 8600 рублей за спасение сына

30 Мая 2017 года, 18:00

КОВДОР/ 30 мая - В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию Ковдорского района МО МВД России «Полярнозоринский» поступило сообщение от ковдорчанина, 1963 года рождения, о том, что ему позвонил неизвестный и сообщил заведомо ложные сведения о задержании его сына сотрудниками полиции за незаконное хранение наркотиков.

Потерпевший рассказал полицейским, что разговор с мошенником начался со слов: «Папа, мне нужна помощь! Передаю трубку следователю!». Незнакомец, представившийся следователем, пояснил, что сын шел с конвертом, который его попросили передать, а проходившие мимо полицейские с собакой его задержали. В конверте находились наркотики, поэтому молодого человека задержали. И теперь нужно заплатить штраф.

Ковдорчанин, не проверив информацию, перевел деньги неизвестным на банковский счет. Только после этого он созвонился с сыном. Сын сообщил, что он весь день провел дома и никто его не задерживал. Поняв, что стал жертвой телефонных мошенников, пострадавший обратился в полицию.

По данному факту дознавателем МО МВД России «Полярнозоринский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максималоьная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Полярнозоринский»)