Кандалакшский акушер предстанет перед судом за заключения о несуществующей беременности

30 Мая 2017 года, 12:40

КАНДАЛАКША/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – В марте акушер-гинеколог из Кандалакши незаконно выдал двум женщинам врачебные заключения, в которые внес заведомо ложные сведения об их беременности. Взамен он получил денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.

«Завершено расследование уголовного дела по обвинению врача в совершении двух преступлений – служебного подлога и взятки. Свою вину он признал в полном объеме», – рассказали в Следственном комитете по Мурманской области.

Уголовное дело направлено в судебную инстанцию для рассмотрения по существу.