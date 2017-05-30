В Мурманской области сотрудниками полиции задержан подозреваемый в серии краж со взломом

30 Мая 2017 года, 18:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 мая - Так, в отдел полиции по городу Кировску с заявлением о краже имущества из принадлежащего ему гаража обратился северянин, 1966 года рождения. По словам потерпевшего, неизвестным лицом была похищена оставленная на хранение бензопила и иное имущество, причиненный ущерб составил около 16 тысяч рублей.

Кроме того, в дежурную часть МО МВД России «Полярнозоринский» поступило заявление о совершении кражи из дачного жилого дома в п. Питкуль от потерпевшей, 1953 года рождения. По словам женщины, путем выбивания входной двери злоумышленник похитил лодочные весла и бензопилу общей стоимостью 6 тысяч рублей.

На места происшествия выехали следственно-оперативные группы. В ходе специальных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 35-летнего подозреваемого, который позже признался в совершении краж со взломом. Мужчина, проживающий на территории г.Кировска, ранее уже был неоднократно судим, в том числе за кражу и нанесение тяжких телесных повреждений, а также привлекался к административной ответственности.

Похищенное имущество изъято. Полицейскими устанавливается возможная причастность задержанного к совершению иных аналогичных преступлений.

По фактам краж в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде нескольких лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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