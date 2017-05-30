Житель Апатитов привлечен к административной ответственности за пропаганду нацистской символики

30 Мая 2017 года, 19:36

МУРМАНСК/ 30 мая - В ходе мониторинга сети Интернет на одной из страниц популярной социальной сети сотрудниками Центра противодействия экстремизму УМВД России по Мурманской области была выявлена персональная страница пользователя, на которой в свободном доступе были размещены фотографии с нацистской символикой, демонстрация которых запрещена законодательством Российской Федерации.

Полицейские в ходе проверки установили владельца аккаунта и опросили его. Житель Апатитов, 1982 года рождения, который разместил на своей странице запрещенные материалы, признался, что не знал, размещая фотографии, что они являются запрещенными.

Материалы проверки сотрудники ЦПЭ направили прокурору г. Апатиты для принятия процессуального решения.

В отношении подозреваемого прокурором было возбуждено административное производство по ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики...».

Решением суда житель Апатитов привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1200 рублей.

Полиция Мурманской области предупреждает жителей Заполярья об административной и уголовной ответственности за публичное демонстрирование экстремистских материалов и пропаганду экстремизма, публичное демонстрирование запрещенных материалов.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ЦПЭ УМВД России по Мурманской области)

Фото: Елена Пальм / ИТАР-ТАСС / Интерпресс