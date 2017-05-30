Пьяный кандалакшанин решил выйти в окно

30 Мая 2017 года, 16:33

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – В Апатитско-кировскую больницу вечером 29 мая был доставлен 28-летний мужчина. По сообщениям полицейских, он выпал из окна четвертого этажа во время распития спиртного в квартире своего знакомого в Апатитах. Выяснить у жителя Кандалакши, зачем он совершил подобный поступок невозможно – он до сих пор находится в тяжелом состоянии. По предварительной информации, случившееся не носит криминальный характер.

«Опрошен хозяин квартиры дома №23 по улице Гладышева, где находился мужчина. Сейчас проводится проверка, которая позволит выяснить все обстоятельства произошедшего», – рассказала «Би-порту» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области.

Фото: Twitter