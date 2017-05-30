Мурманского наёмника осудят за участие в боевых действиях на Украине

31 Мая 2017 года, 10:12

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – В отношении 26-летнего жителя Мурманской области возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 359 УК. Мужчину обвиняют за участие в вооружённом конфликте в качестве наемника. В апреле 2014 года он вступил в ряды батальона «Азов», который ведет боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей.

«Все это время подозреваемый, придерживаясь национал-социалистических идей и пропагандируя их, получал там довольствие и снабжался средствами связи, амуницией, огнестрельным оружием и боеприпасами. За участие в вооруженных конфликтах на территории Украины мужчина, 1991 года рождения, постоянно получал денежное вознаграждение в иностранной валюте, а именно долларах США», – рассказали в Следственном комитете Мурманской области.

По информации ведомства, общая сумма вознаграждения составила более 920 тысяч рублей.

Фото: saroblnews.ru