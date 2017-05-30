В Кировске полицейские задержали подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью

31 Мая 2017 года, 10:55

КИРОВСК/ 31 мая - В отдел полиции города Кировска поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя, 1989 года рождения, с проникающим ножевым ранением брюшной полости и повреждениями внутренних органов. Телесный вред, причиненный мужчине в результате ранения, врачи квалифицировали как тяжкий.

Сотрудники уголовного розыска установили, что ранение мужчине причинили по месту жительства в квартире по ул. 50 лет Октября. Выяснилось, что потерпевший пострадал от действий супруги. В ходе внезапно возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений женщина схватила кухонный нож и нанесла удар.

Сотрудниками полиции 26-летняя подозреваемая была задержана и доставлена в отдел полиции, где призналась в содеянном.

По факту умышленного нанесения ножевого ранения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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