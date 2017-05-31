Прения по делу бывшего главы агропромышленного комитета начнутся 1 июня

31 Мая 2017 года, 14:30

МУРМАНСК/ 31 мая/ БИ-ПОРТ – Октябрьским судом заканчивается рассмотрение дела в отношении бывшего председателя комитета по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области Владимира Сидорова. Ему инкриминируется два эпизода по четвертой части статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

По первому эпизоду Сидоров, выступая в качестве финансового директора, СХПК «Полярная звезда» похитил денежные средства предприятия в размере 3 миллионов 990 тысяч рублей. Во втором случае он использовал свое служебное положение для хищения денег из бюджета.

«По версии следствия, в результате действий обвиняемого бюджету Мурманской области причинен материальный ущерб в размере 4 миллионов 515 тысяч рублей», – рассказала «Би-порту» пресс-секретарь Октябрьского суда Инна Желонкина.

Прения сторон по делу назначены на 1 июня.

Напомним, в 2014 году Владимир Сидоров должен был стать советником губернатора по вопросам сельского хозяйства.