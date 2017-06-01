В Мурманске полицейские изъяли из незаконного оборота более 50 литров алкогольной продукции

01 Июня 2017 года, 12:32

МУРМАНСК/ 1 июня - В полицию Мурманска поступило сообщение от жителей Ленинского округа о нарушениях в сфере продажи алкогольной продукции в одном из предприятий общественного питания.

Сотрудники отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Мурманской области совместно с бойцами ОМОНа Росгвардии проверили данную точку. В ходе проверки стражи правопорядка установили факт продажи алкогольной продукции в неустановленное время. Кроме того, продажа спиртного велась без лицензии на осуществление данной деятельности. Также владельцы заведения не смогли предоставить стражам правопорядка никаких сопроводительных документов на спиртосодержащую продукцию, находящуюся в реализации. Всего в ходе проверки полицейские изъяли более 50 литров алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте.

В отношении организации, осуществляющей деятельность в данном заведении, возбуждены дела об административных правонарушениях. По решению суда виновных может ожидать крупный штраф от 200 тысяч рублей и конфискация изъятой алкогольной продукции.

Если Вам стало известно о нарушениях в сфере оборота алкогольной продукции, сообщите об этом в полицию по телефону 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ООПАЗ УМВД России по Мурманской области)