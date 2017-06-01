В Кандалакше полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью

01 Июня 2017 года, 16:20

КАНДАЛАКША/ 1 июня - В отдел полиции города Кандалакша поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации жительницы поселка Зеленоборский, 1966 года рождения, с тяжелыми травмами грудной клетки в виде обширных гематом, переломов 6 ребер и повреждением легкого.

Телесный вред, причиненный женщине, врачи квалифицировали как тяжкий. Сотрудники уголовного розыска установили, что травмы ей причинили в квартире по ул. Дорожников п. Зеленоборский, где потерпевшая находилась в гостях. Один из присутствующих мужчин нанес ей ряд ударов ногами после внезапно возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений по малозначительному поводу. Конфликту предшествовало совместное распитие спиртных напитков в общей компании.

Сотрудниками полиции 27-летний подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, где признался в содеянном. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

По факту умышленного нанесения телесных повреждений возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter