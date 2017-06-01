Распитие алкоголя в Апатитах закончилось ножевым ранением

01 Июня 2017 года, 12:44

АПАТИТЫ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Жители одного из домов по улице Гайдара в Апатитах обратились в правоохранительные органы с жалобой на шум в соседней квартире. На вызов выехал наряд группы задержания Росгвардии. Оказалось, что компания молодых людей – две девушки и два парня, распивали алкоголь. И вскоре между мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из них схватился за нож.

«На месте сотрудники обнаружили раненного ножом молодого человека и незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи, а также следственно-оперативную группу. Нападавший был задержан», – рассказал «Би-порту» инспектор по особым поручениям группы информации и общественных связей Росгвардии по Мурманской области Павел Харченко.

Правоохранительными органами продолжается проверка по факту произошедшего, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.