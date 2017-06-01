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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Распитие алкоголя в Апатитах закончилось ножевым ранением
 
 
 
 
01 Июня 2017 года, 12:44

Распитие алкоголя в Апатитах закончилось ножевым ранением


АПАТИТЫ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Жители одного из домов по улице Гайдара в Апатитах обратились в правоохранительные органы с жалобой на шум в соседней квартире. На вызов выехал наряд группы задержания Росгвардии. Оказалось, что компания молодых людей – две девушки и два парня, распивали алкоголь. И вскоре между мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из них схватился за нож.

«На месте сотрудники обнаружили раненного ножом молодого человека и незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи, а также следственно-оперативную группу. Нападавший был задержан», – рассказал «Би-порту» инспектор по особым поручениям группы информации и общественных связей Росгвардии по Мурманской области Павел Харченко.

Правоохранительными органами продолжается проверка по факту произошедшего, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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