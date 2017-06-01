Менеджер страховой фирмы «наварилась» на 200 тысяч рублей на полисах ОСАГО

01 Июня 2017 года, 13:14

АПАТИТЫ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – Бывшая сотрудница страховой компании может отправиться в тюрьму на шесть лет за присвоение денег организации. Менеджер по офисным продажам занималась оформлением полисов ОСАГО и присваивала денежные средства, которые должны были поступать от граждан в счет оплаты страховых премий. В данном случае ущерб от ее действий был нанесен именно компании, поскольку владельцы автомобилей получали действующий полис, а она, по сути, изымала часть средств от сделки. Начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области рассказала «Би-порту», что преступную схему руководители компании смогли обнаружить только в 2016 году после проведения очередной финансовой проверки. Тогда сумма недостачи составила свыше 200 тысяч рублей. Всего с апреля по август 2015 года жительница Апатитов успела оформить подобным образом 36 полисов ОСАГО.

Органами предварительного следствия были назначены экспертизы и проведено финансово-экономическое исследование, в ходе расследования опрошены десятки свидетелей. В настоящий момент женщине, 1978 года рождения, инкриминируется третья часть статьи 160 УК «Присвоение и растрата». Обвинительное заключение прокурора по данному делу направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Обвиняемая свою вину не признала, выдвинув версию об изъятии денег компании в качестве займа. В целях подтверждения своей версии северянка полностью возместила причиненный ущерб», – подчеркнула начальник пресс-службы.

Весной стало известно об еще одном преступлении, совершенном в сфере страхования. Должностное лицо на протяжении года получила деньги в виде коммерческого подкупа в сумме более 600 тысяч за незаконное заключение договоров ОСАГО и последующее оформление полисов на автомобили, не прошедшие обязательную диагностику.