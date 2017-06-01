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Главная » Криминал » Жительница Мурманска «купила» в сети Интернет авиабилеты, а мурманчанин перевел деньги мошенникам за несуществующий полис ОСАГО
 
 
 
 
01 Июня 2017 года, 17:00

Жительница Мурманска «купила» в сети Интернет авиабилеты, а мурманчанин перевел деньги мошенникам за несуществующий полис ОСАГО


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 июня - Жители Заполярья, несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников полиции, продолжают попадаться на уловки интернет-мошенников.

Так, в полицию Мурманска обратилась жительница областного центра, 1989 года рождения. Мурмачанка собиралась лететь на отдых, и в сети Интернет искала сайты по продаже авиабилетов. Зайдя на сайт www.kupit-bilet-samolet.urest.org, она выбрала оптимальный маршрут и заказала авиабилеты, переведя на указанный ей банковский счет денежные средства в размере 28 тысяч рублей через личный кабинет в онлайн банке. Согласно информации на сайте, после перевода денежных средств ей должны были прийти электронные билеты на электронную почту. Однако никаких проездных документов она не получила, а сайт оказался заблокированным. Поняв, что стала жертвой мошенников, мурманчанка обратилась в полицию.

Еще одним потерпешим стал житель областного центра, 1963 года рождения. На одном из сайтов северянин заказал полис ОСАГО одной из крупнейших страховых компаний. Для получения документа от него потребовали перевести страховой взнос в сумме 8 тысяч 474 рубля через платежную систему в сети Интернет. После внесения страхового взноса житель Мурманска должен был получить электронный полис ОСАГО, однако когда потерпевший перевел указанную сумму, никакого полиса он не получил. Попытки связаться с администратором сайта оказались безуспешными, после чего он написал заявление в полицию.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Полиция Мурманской области обращается к жителям Заполярья – при заказе товаров или услуг посредством сети Интернет пользуйтесь только официальными сайтами компаний. Никогда и никому не переводите предоплату за неполученные товары или услуги.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

 

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