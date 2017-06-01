В Мурманске сотрудниками полиции задержан подозреваемый в краже со взломом

01 Июня 2017 года, 17:50

МУРМАНСК/ 1 июня - В отдел полиции областного центра с заявлением о краже имущества из арендуемого им помещения по ул. Нижнеростинское шоссе обратился директор частного предприятия. Северянин, 1951 года рождения, рассказал, что неизвестным лицом был похищен оставленный на хранение лом цветного металла с причинением ущерба на общую сумму 16,5 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что проникновение на склад произошло путем пролома стены. В ходе специальных мероприятий сотрудники полиции задержали 28-летнего подозреваемого, который позже признался в совершении кражи со взломом. Мужчина ранее уже был неоднократно судим, в том числе за кражу, грабеж и разбойное нападение.

Похищенное имущество изъято. По факту кражи в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Tiu.ru