Осужденный получил ложкой в спину в ревдинской колонии

02 Июня 2017 года, 10:11

РЕВДА/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – В исправительной колонии №23 одному из осужденных были причинены травмы, которые расценены как «тяжкий вред» здоровью. В октябре 2016 года Евгений Кузьмичев нанес потерпевшему два удара в область грудной клетки. В качестве оружия он использовал столовую ложку с двухсторонней заточенной ручкой. В Прокуратуре Мурманской области рассказали, что инцидент произошел на площадке построения осужденных и Кузьмичев испытывал к потерпевшему личную неприязнь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, сейчас его материалы направлены в Ловозерский суд для рассмотрения по существу. Евгений Кузьмичев вину в содеянном признал и направил в суд ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.