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Жизнь в Мурманске


Сари
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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Осужденный получил ложкой в спину в ревдинской колонии
 
 
 
 
02 Июня 2017 года, 10:11

Осужденный получил ложкой в спину в ревдинской колонии


РЕВДА/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – В исправительной колонии №23 одному из осужденных были причинены травмы, которые расценены как «тяжкий вред» здоровью. В октябре 2016 года Евгений Кузьмичев нанес потерпевшему два удара в область грудной клетки. В качестве оружия он использовал столовую ложку с двухсторонней заточенной ручкой. В Прокуратуре Мурманской области рассказали, что инцидент произошел на площадке построения осужденных и Кузьмичев испытывал к потерпевшему личную неприязнь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, сейчас его материалы направлены в Ловозерский суд для рассмотрения по существу. Евгений Кузьмичев вину в содеянном признал и направил в суд ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

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