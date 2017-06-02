Полиция Мурманска разыскивает без вести пропавшего местного жителя

02 Июня 2017 года, 11:30

МУРМАНСК/ 2 июня - Отделом полиции №1 УМВД России по г. Мурманску разыскивается пропавший без вести Петр Иванович Рябко, 11.07.1953 года рождения, который ушел из дома по адресу: г. Мурманск, ул. Книповича, д. 52, кв. 33 в 08.30 31 мая 2017 года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Петр Иванович состоит на учете в МОПНД.

Приметы: рост 175 см, на вид 64 года, бледное лицо, глаза серые, волосы прямые седые, короткая стрижка, отсутствуют две фаланги на правой руке на среднем и безымянном пальце.

Был одет: бейсболка, куртка матерчатая длиной до бедра синего цвета, с капюшоном, джинсы синие, свитер черно-белый, туфли черные.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Петра Ивановича Рябко, просьба сообщить в отдел полиции №1 УМВД России по г. Мурманску по телефонам 8 (8152) 40-76-10 (дежурная часть), 45-60-89, 02 (полиция) или 8-911-339-89-41, 8-953-750-90-30 (отряд ППД «МурманСпас»).

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП №3 УМВД России по г. Мурманску)