Северянин, грабивший дачные дома, не согласен с приговором

02 Июня 2017 года, 11:52

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – С июля 2015 года на территории Мурманской области орудовала преступная группа, которая грабила дачные дома северян. Общая сумма похищенного составила более двух миллионов рублей. В апреле Кольский суд вынес приговор по данному уголовному делу. Согласно ему Александр Пономарев признан виновным.

«Несмотря на отсутствие отягчающих обстоятельств, полное признание Пономаревым своей вины, его раскаяние и активное способствование раскрытию преступлений, суд назначил ему два года и десять месяцев исправительной колонии общего режима», – рассказали в Прокуратуре Мурманской области.

В надзорном органе также подчеркнули, что осужденный не судим ранее и в ходе судебного заседания принес потерпевшим свои извинения. Чтобы добиться смягчения наказания, было принято решение подать апелляцию. В результате Мурманский областной суд посчитал приговор справедливым, оставив жалобы Александра Пономарева и его адвоката без удовлетворения.

Фото: Cherlock.RU