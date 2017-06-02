Северянин предстанет перед судом за регистрацию украинца в своей квартире

02 Июня 2017 года, 12:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – В отношении жителя Оленегорска возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет гражданина Украины. Северянин зарегистрировал его по месту пребывания в своей квартире.

«Тем самым Павел Ульянов лишил органы внутренних дел возможности осуществить контроль за миграционным учетом и передвижением указанного гражданина по территории России. Вина обвиняемого полностью подтверждается собранными доказательствами», – рассказали в Прокуратуре Мурманской области.

Ульянову инкриминируют статью 322.3 УК, согласно ей жителя Мурманской области могут осудить на три года лишения свободы.

Фото: NewsEra.ru