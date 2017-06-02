В Кандалакше полицейскими задержан подозреваемый в попытке угона автомобиля

02 Июня 2017 года, 18:43

КАНДАЛАКША/ 2 июня - В дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» обратился местный житель с сообщением о том, что неустановленное лицо пыталось угнать его автомобиль.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. Потерпевший рассказал полицейским, что накануне вечером он припарковал свой автомобиль около дома, а утром обнаружил, что машина смещена с места стоянки на несколько метров и повреждена в результате соприкосновения с деревом. Опросив свидетелей и собрав возможные улики, полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Через несколько часов злоумышленник был установлен.

17-летний кандалакшанин рассказал полицейским, что накануне поздно вечером он решил завладеть автомобилем с целью покататься по городу и вернуть машину на место. Автомобиль подросток завести не смог и скрылся с места преступления.

По факту попытки неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело. В отношении юноши избрана мера пресечения - присмотр за несовершеннолетним.

МО МВД России «Кандалакшский»