За совершение грабежа житель Мурманска будет привлечен к уголовной ответственности

02 Июня 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 2 июня - Утром на пульт оперативного дежурного поступило сообщение об ограблении 37-летнего местного жителя. По словам потерпевшего, только что у дома по ул. А.Невского у него похитили золотую цепочку стоимостью 10 тысяч рублей.

Как выяснили оперативники в ходе опроса потерпевшего, на него открыто напал неизвестный мужчина. Ювелирное изделие он похитил путем рывка, под угрозой применения насилия. Затем злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Потерпевший смог описать полицейским приметы грабителя. Также сотрудниками полиции были опрошены возможные очевидцы происшествия. Составленная ориентировка с приметами злоумышленника передана патрульным нарядам полиции.

Спустя непродолжительное время подозреваемый, неработающий житель областного центра, 1991 года рождения, был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и мошенничество.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до четырех лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: YouTube