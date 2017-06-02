Осужденные по делу о хищении премий МЧС обжалуют приговор

02 Июня 2017 года, 13:35

МУРМАНСК / 2 июня/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной суд рассмотрит апелляционные жалобы по делу о хищении премий сотрудниками МЧС. Дело поступило в инстанцию 1 июня. Всего в нем указано десять лиц, включая Юрия Кондратьева. Первомайский районный суд приговорил его как организатора к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме этого, бывший заместитель начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области должен выплатить один миллион рублей в качестве штрафа. Остальные осужденные также обязаны выплатить штраф, им назначены сроки от трех до шести лет тюрьмы в зависимости от распределения ролей в составе преступной группы.

Фигурантам дела удалось похитить более 200 миллионов рублей. На протяжении двух лет, начиная с 2009 года, руководители МЧС присваивали денежные средства, которые выделялись для премирования личного состава. В основном похищенное финансирование тратилось на покупку автомобилей и имущества – вся недвижимость была арестована на этапе следствия.

Само уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскных мероприятий ФСБ. Серия задержаний прошла осенью 2014 года. В сентябре 2015 года суд рассмотрел дело в отношении Александра Стопичева, занимавшего должность начальника ФГКУ «Второй отряд ФПС по Мурманской области». По данным следствия, были похищены вверенные ему средства на общую сумму в192 миллиона. В ноябре 2015 года стало известно решение в отношении заместителя начальника главного управления Марка Давиденко, которому назначено четыре года и шесть месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей.

Вячеслава Андреева и Андрея Лебедева Первомайский суд признал виновными по четвертой части статьи 160 УК. Им было назначено пять и шесть лет соответственно.

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