В Кандалакше задержан осужденный, объявленный в федеральный розыск

02 Июня 2017 года, 14:52

КАНДАЛАКША/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – Мужчина, 1990 года рождения, был приговорён к условному сроку за преступление в отношении несовершеннолетнего. Он был осужден по части первой статьи 134 УК «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

После того как мужчина скрылся от контролирующих органов, он был объявлен в федеральный розыск. Задержать его удалось вчера днем в Кандалакше.

«Сотрудники отдела вневедомственной охраны возле дома № 11 по улице Советская задержали подходящего по приметам мужчину, разыскиваемого сотрудниками УФСИН. В данный момент решается вопрос об изменении меры наказания в отношении молодого человека», – рассказал «Би-порту» представитель Управления Росгвардии по Мурманской области Павел Харченко.