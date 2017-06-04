Пьяного водителя поймали в Кольском районе

04 Июня 2017 года, 17:31

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 4 июня/ БИ-ПОРТ - На автодороге Кола-Выходной сотрудниками дорожно-патрульной службы за нарушение Правил дорожного движения был остановлен автомобиль «ВАЗ» под управлением жителя п.Молочный 1981 года рождения. В ходе проверки инспекторами ДПС у гражданина были выявлены внешние признаки алкогольного опьянения.

Наличие алкоголя в крови мужчины подтвердило медицинское освидетельствование, процедура которого показала 0,684 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха,. Кроме того выяснилось, что он в 2016 году был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение, срок его на настоящее время не истек.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.