Психиатр-нарколог снежногорской медсанчасти за взятку выписала сильнодействующий анальгетик

СНЕЖНОГОРСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – В Снежногорске в отношении врача психиатра-нарколога ФГБУЗ «ЦМСЧ № 120 ФМБА России» возбудили уголовное дело. Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия врач выписала не состоящему на диспансерном учете гражданину рецептурный бланк на сильнодействующее вещество «Трамадол» для его последующего приобретения в аптечных учреждениях.
За эту «услугу» врач получила от гражданина денежные средства в сумме одной тысячи рублей.
«Трамадол» является психотропным опиоидным анальгетиком. Оборот в России регламентируется госнаркоконтролем.
Теперь женщине грозит до четырех лет лишения свободы.
Фото: Newsvo