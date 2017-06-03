Психиатр-нарколог снежногорской медсанчасти за взятку выписала сильнодействующий анальгетик

05 Июня 2017 года, 09:22

СНЕЖНОГОРСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – В Снежногорске в отношении врача психиатра-нарколога ФГБУЗ «ЦМСЧ № 120 ФМБА России» возбудили уголовное дело. Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия врач выписала не состоящему на диспансерном учете гражданину рецептурный бланк на сильнодействующее вещество «Трамадол» для его последующего приобретения в аптечных учреждениях.

За эту «услугу» врач получила от гражданина денежные средства в сумме одной тысячи рублей.

«Трамадол» является психотропным опиоидным анальгетиком. Оборот в России регламентируется госнаркоконтролем.

Теперь женщине грозит до четырех лет лишения свободы.

Фото: Newsvo