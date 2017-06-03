Мурманчанин получил 13 лет колонии за покушение на сбыт крупной партии наркотиков

05 Июня 2017 года, 09:51

МУРМАНСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске в 13 годам колонии строгого режима приговорили местного жителя, обвиняемого в незаконном сбыте и покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Судом установлено, что Сергей Субботин в ноябре 2016 года незаконно приобрел наркотические средства гашиш массой более 82 грамм, МДМА массой более 60 грамм, а также психотропное вещество амфетамин массой более 93 грамм. Наркотики мужчина хранил у себя дома, а также в обувной мастерской, где работал. Вещества были расфасованы в свёртки в целях их дальнейшего сбыта. Его преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, а указанные вещества изъяты из незаконного оборота.

Кроме того, судом также установлено, что обвиняемый в один из дней ноября 2016 года незаконно сбыл наркотическое средство гашиш массой более 0,5 грамма.

«В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый свою вину по покушению на сбыт наркотических средств и психотропных веществ не признал. Однако стороной обвинения было представлено достаточно доказательств виновности Субботина», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

С учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание тяжесть совершенных преступлений, несмотря на привлечение к уголовной ответственности впервые, суд приговорил подсудимого по совокупности преступлений к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фото: plus.google.com