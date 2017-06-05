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Главная » Криминал » Жители Заполярья по-прежнему верят телефонным мошенникам
 
 
 
 
05 Июня 2017 года, 17:30

Жители Заполярья по-прежнему верят телефонным мошенникам


МУРМАНСК/ 5 июня - В ОП №1 УМВД России по г. Мурманску обратилась мурманчанка, 1934 года рождения, с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка рассказала полицейским, что ей позвонил на стационарный телефон мужчина и представился ее внуком, который проживает в другом городе. Путем наводящих вопросов злоумышленник узнал об этом, после чего сообщил своей «бабушке», что сбил на автомобиле девочку. Ему якобы грозит уголовное наказание, звонит с чужого телефона. Необходимы денежные средства, чтобы избавиться от ответственности.

Жительница Мурманска поверила мошеннику и отдала курьеру, пришедшему к ней домой, 80 тысяч рублей. После этого пенсионерка узнала от родственников, что ее внук никакого наезда не совершал и просьбами о помощи к своей бабушке, живущей в Заполярье, не обращался.

Таким же способом телефонные мошенники обманули другую пенсионерку, 1933 года рождения. Неизвестный позвонил ей на телефон и представился мужем внучки. Потерпевшая, отвечая на наводящие вопросы мошенника типа «Привет, не узнала?», сама назвала его именем родственника. После этого злоумышленник сообщил ей, что сбил ребенка и его задержали полицейские. Чтобы избавиться от уголовной ответственности, необходимы деньги.

Пенсионерка отдала курьеру 500 тысяч рублей в отделении банка, куда она специально пришла, чтобы снять эту сумму. Только после этого пожилая северянка позвонила внучке и узнала об обмане.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Полиция обращается к жителям Заполярья с просьбой довести способы обмана до пожилых родственников. Как правило, потерпевшие сами сообщают мошенникам информацию о себе и своих близких, отвечая на наводящие вопросы типа «Привет, не узнала?» или «Бабушка, ты чего, не узнаешь меня?». Злоумышленники используют изощренные психологические приемы, запугивая потерпевших, чтобы они никому не сообщали о поступившем звонке: «Только ты не говори никому, мне сотрудник разрешил позвонить, если кто-нибудь узнает, меня посадят в тюрьму» и т.д. Нагнетая психологическое напряжение, мошенники требуют, чтобы пенсионеры немедленно передали им деньги, пока пенсионеры не успели опомниться и никому не позвонили.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: ullica.ru

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