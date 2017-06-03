Мурманчанке дали условный срок за нападение с ножом на собственного мужа

05 Июня 2017 года, 11:37

МУРМАНСК/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – Первомайский суд Мурманска вынес приговор по делу местной жительницы, которая нанесла два удара ножом своему мужу. Конфликт между парой возник дома 4 декабря 2016 года.

«Подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в коридоре квартиры нанесла супругу умышленно не менее двух ударов ножом в область живота и плеча, причинив тем самым тяжкий вред здоровью», – рассказали «Би-порту» в Прокуратуре по Мурманской области.

В суде женщина свою вину не признавала, говоря о том, что мужчина спровоцировал ее. С ее слов, ножевые ранения были причинены в результате действий супруга – он в ходе конфликта хватал её за одежду и руки. Примечательно, что потерпевший согласился с ее версией и поддержал жену в ходе заседания.

Подсудимой был вынесен обвинительный приговор, суд назначил мурманчанке условное наказание в виде лишения свободы на три года с испытательным сроком также на три года.

«Приговор не вступил в законную силу. Помимо этого, удовлетворён гражданский иск о взыскании с осужденной в пользу Мурманского территориального фонда медицинского страхования расходов на лечение потерпевшего», – уточнили в прокуратуре.

Фото: Newstes